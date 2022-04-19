“تفاريس” يقود هجوم “الفيصلي” أمام “ناساف” الأوزبكي

أعلن المدير الفني لفريق الفيصلي، مارينوس أوزونيدس، التشكيل الذي سيخوض به مساء اليوم (الثلاثاء) مباراته أمام نظيره ناساف الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الفيصلي كالتالي: مصطفى ملائكة، وليد الأحمد، ياسين برناوي، صالح القميزي، إسماعيل سيلفا، هشام فايق، حسين قاسم، محمد العمري، عبدالرحمن الدوسري، مارتن بويل، جوليو تفاريس.
وجاءت دكة بدلاء الفيصلي للمباراة كالتالي: أحمد الكسار، شايع شراحيلي، علي معدي، إسماعيل عمر، محمد الصيعري، عبدالمجيد السواط، مشعل صبياني، خالد الكعبي، عبدالعزيز آل شريد، صالح آل عباس. وفق “أخبار 24”.