بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد يكشف كواليس أزمة تجديد الفرج وطلب عطيف الرحيل وأصعب قرار اتخذه

كشف رئيس نادي الهلال السابق، وعضوه الذهبي الحالي، الأمير نواف بن سعد، حقيقة نية إدارته الاستغناء عن اللاعبين سلمان الفرج، وعبدالله عطيف، موضحا كواليس المفاوضات خلال تلك الفترة مع اللاعبين.
وقال الأمير نواف بن سعد، خلال حواره في برنامج “كورة” عبر قناة “روتانا خليجية”: “تخرج كذبة ويتم الترويج لها، ومهما قلت الحقيقة بعدها لا تصل، ولكن باختصار سلمان الفرج دخل الفترة الحرة في عقده في الفترة الشتوية، كنا نهدف لعدم تركه للوصول لهذه الفترة”.
وتابع: “تحدثنا مع سلمان الفرج في الصيف للتجديد، كنا في إدارتنا نعتمد سياسة دفع مقدم العقد لأي لاعب كاملًا، لذلك حاولت مع أعضاء الشرف جمع قيمة مقدم العقد”.
وأوضح: “في هذه الفترة جاءني اتصال من نادٍ إماراتي، وليس عرضًا رسميًا، وطلبوا التعاقد مع الفرج وشراء السنة المتبقية في عقده، الفرج قيمة كبيرة، وكنت أتمنى استمراره”.
وأشار: “لكن هناك مسألة تفاوض، نفكر أن نأخذ أموال من نادٍ خليجي، لو لم نستطع جمع مقدم العقد وألا ينتقل لناد سعودي منافس دون مقابل في نهاية عقده، كنت أعرف أن الفرج يريد البقاء في نادي الهلال”.
وأضاف: “عندما يصل لنا عرض، بالطبع يصل لوكيله، لكن الخبر تسرب أنني أنا من أريد بيعه، أنا فقط أخطرت أعضاء الشرف بالقصة، وأنه من مصلحة نادي الهلال أن يحصل على 14 مليون حال تقفلت الأبواب في وجهنا أفضل من أن ينتقل للنادي المنافس الذي كان هو الأهلي حينها، وكانت القاعدة تنطبق على الجميع في النادي وفي النهاية تم توفير المبلغ والتجديد معه”.
وعن أزمة عبدالله عطيف حينها، أكد الأمير نواف بن سعد: “عطيف اتصل بي في فترة المدير الفني الأسبق، الأوروجوياني جوستافو ماتوساس؛ هذا المدرب كان لا يقدر عطيف ولا الفرج، كنت ألاحظ هذا.. وتحدثت مع عبد الله وأخبرني أنه لدي عرض من التعاون على سبيل الإعارة”. وفق “أخبار 24”.
وأشار الأمير نواف: “فقلت لعبدالله عطيف، لا تستعجل الرحيل، ستحصل على فرصتك، إذا كانت رغبتك الخروج معارًا لمدة 6 أشهر، فتفضل، لكن رأيي الشخصي استمر في الهلال، لكن عندما تسرب خبر عرض التعاون، قالوا الإدارة هي من تريد بيعه”.
وأوضح: “أفضل مدربين تعاملت معهم في الهلال هما جيريتس، ورامون دياز، وأصعب قرار اتخذته كان إقالة رامون دياز، ولم تتم استشارتي في موضوع إعادة دياز ولو تمت استشارتي لطلبت عودته من جديد”.
الأمير نواف بن سعد يكشف حقيقة نية إدارته الاستغناء عن “عبدالله عطيف وسلمان الفرج” ويروي تفاصيل ما حدث مع اللاعبين #نواف_بن_سعد_في_كورة#كورة_روتانا pic.twitter.com/uulpx2zCtS
— برنامج كورة (@korarotana) April 19, 2022
الأمير نواف بن سعد: التعاقد مع #دياز كان أصعب قرار اتخذته، وكانت هناك آراء استشارية لا تنصح به.. وهو الأنسب للهلال حالياً #نواف_بن_سعد_في_كورة#كورة_روتانا pic.twitter.com/ySZdVdWY3W
— برنامج كورة (@korarotana) April 19, 2022