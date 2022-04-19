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رياضة > “نياكاتي” يقود هجوم “الاتفاق” في ودية “النصر”
19/04/2022   9:57 م

“نياكاتي” يقود هجوم “الاتفاق” في ودية “النصر”

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أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الاتفاق، باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية مساء اليوم (الثلاثاء) أمام نظيره النصر.

وجاء تشكيل الاتفاق للمباراة كالتالي: رايس مبولحي، سعيد المولد، عبدالله الخطيب، أيوب عبداللاوي، سنونسي هوساوي، إبراهيم محنشي، علي هزازي، محمد الكويكبي، روبين كوايسون، نعيم سليتي، يوسف نياكاتي.

وكان الاتفاق قد فاز على مضيفه فريق الجزيرة الإماراتي تحت 21 سنة بنتيجة 0/5 في اللقاء الودي الذي جمعهما على استاد الشيخ محمد بن زايد بأبوظبي قبل مواجهة النصر في وقت لاحق من اليوم. وفق “أخبار 24”.

“نياكاتي” يقود هجوم “الاتفاق” في ودية “النصر”

رياضة
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