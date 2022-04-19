سكان المملكة أنفقوا ما يقارب 10 مليارات ريال خلال أسبوع.. وهذه أبرز مشترياتهم

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 10 – 16 أبريل 2022م، حيث حققت 114 مليون عملية نحو 10 مليارات ريال، مقابل 9.6 ريال عن نفس الفترة السابقة.
وبلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.1 مليون عملية بقيمة تجاوزت مليار ريال بينما وصل عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 966 ألفا، بقيمة 315.1 مليون، وذلك وفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع.
وبلغ عدد العمليات في التعليم 63 ألفا بقيمة أكثر من 73 مليون ريال، مقابل 672 ألف عملية في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بقيمة 233 مليونا، بينما عدد العمليات في محطات الوقود بلغ 11 مليونا بقيمة 627 مليونا.
فيما بلغ عدد العمليات في الصحة 6.4 مليون بقيمة 703 ملايين، بينما عدد العمليات في الأثاث 972 ألفا بقيمة 325 مليون ريال، كما بلغ عدد العمليات في الفنادق 470 ألفا بقيمة 300 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
ووصل عدد العمليات في المنافع العامة 900 ألف بقيمة 72 مليون ريال، بينما عدد العمليات في المجوهرات 233 ألفا بقيمة 252 مليون ريال، فيما جاء عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 13 مليونا بقيمة مليار ريال.
وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.8 مليون عملية، بقيمة 242 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 25 مليونا بقيمة مليار ريال، بينما بلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 29 مليون عملية بقيمة 1.4 مليار ريال.
كما بلغ عدد العمليات في الاتصالات 426 ألفا بقيمة 98 مليون ريال، فيما عدد العمليات في النقل 1.6 مليون بقيمة 589 مليونا، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 15 مليون عملية، بقيمة 1.5 مليار ريال.