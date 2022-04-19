“وقاية” تطلق دليل الاشتراطات الصحية للمساكن الجماعية

أطلقت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم (الثلاثاء)، دليل الاشتراطات الصحية للمساكن الجماعية.
وشمل الدليل الاشتراطات الصحية لجميع أنواع السكن الجماعي للأفراد، سواءً كانت داخل العمران أو خارجه، كما استعرض معلومات مهمة للشركات والأفراد عن كيفية تقييم جودة السكن.
واشترط الدليل تجنب آثار مساكن العمال من إجهاد البنية التحتية الحالية، وتخصيص مساكن للعمال بالقرب من المجتمعات المحلية، وتوفير أنظمة نقل مناسبة للحفاظ على حق العمال في حرية التنقل. وفق “أخبار 24”.
وتضمن الدليل إمكانية الحد من تحركات العمال مع وجود تبرير لأي قيود في هذا الصدد، مثل تجنب تعطيل المجتمعات المحلية وتوفير السلامة للعمال والمجتمعات.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال هذا الرابط.