نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “السوق المالية” توافق على زيادة رأس مال “أرامكو” عن طريق منح أسهم مجانية
19/04/2022   10:36 م

“السوق المالية” توافق على زيادة رأس مال “أرامكو” عن طريق منح أسهم مجانية

+ = -
1197

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة “أرامكو السعودية” زيادة رأس مالها من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدده مجلس إدارة الشركة لاحقا.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، إن قيمة الزيادة في رأس المال ستُسدد عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم، بزيادة قدرها 20 مليار سهم. وفق “أخبار 24”.

واشترطت الهيئة ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

“السوق المالية” توافق على زيادة رأس مال “أرامكو” عن طريق منح أسهم مجانية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885207427.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.