“السوق المالية” توافق على زيادة رأس مال “أرامكو” عن طريق منح أسهم مجانية

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة “أرامكو السعودية” زيادة رأس مالها من 60 مليار ريال إلى 75 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدده مجلس إدارة الشركة لاحقا.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، إن قيمة الزيادة في رأس المال ستُسدد عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند “الأرباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم، بزيادة قدرها 20 مليار سهم. وفق “أخبار 24”.
واشترطت الهيئة ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.