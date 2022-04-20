“التأمينات”: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية وأكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول لعام 2022

استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، إحصاءات العمل في الربع الأول من عام 2022.
وأوضح أن مصروفات المنافع التأمينية بلغت 30 مليار ريال، كما بلغ عدد المشتركين أكثر من 12 مليون مشترك بنهاية هذه الفترة، كما تم تسجيل أكثر من 200 ألف مشترك سعودي، وأكثر من 300 ألف مشترك غير سعودي، ليصل إجمالي المشتركين التراكمي بنهاية الربع الأول في نظام التأمينات الاجتماعية ونظامَي التقاعد المدني والعسكري، إلى أكثر من 12 مليون مشترك، من بينهم أكثر من 6 ملايين مشترك سعودي.
وبلغت تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” للفترة نفسها 450 مليون ريال، كما بلغ إجمالي المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية 36 مليون ريال، فيما بلغت إصابات العمل المسجلة 8 آلاف إصابة عمل، كما تجاوز عدد المنشآت الجديدة المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية خلال ذات الفترة أكثر من 140 ألف منشأة، تم تسجيل 99% منها بشكل استباقي دون انتظار العميل لطلب التسجيل.
وأشارت المؤسسة إلى أن هناك تحولًا كبيرًا في استخدام القنوات الإلكترونية من قِبل العملاء، حيث بلغ إجمالي المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية أكثر من 560 ألف عميل، لتصل نسبة استخدام القنوات الإلكترونية 90% من إجمالي الخدمات المقدمة، كما بلغت الخدمات المنفذة 19.6 مليون خدمة إلكترونية، استفاد منها عملاء المؤسسة عبر قنواتها الرقمية بنهاية الربع الأول من العام، ورافق ذلك انخفاض في التعاملات عبر فروع المؤسسة بنسبة 29%.
وذكرت أن عدد الزيارات للموقع الإلكتروني بلغت أكثر من 7.9 ملايين زيارة، فيما بلغ عدد مستخدمي خدمة الزيارة الافتراضية 97 ألف عميل، بنسبة ارتفاع 125%، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة المحادثة الفورية عبر موقع المؤسسة 55 ألف عميل، بارتفاع بلغ 166% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي تعاريف المعاش المصدرة من قنواتها الرقمية أكثر من 397 ألف تعريف معاش، كما شهد تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 461 ألف تحميل جديد. وفق “أخبار 24”.
كما استقبلت المؤسسة عبر مركز الاتصال الهاتفي للفترة المشار إليها أكثر من 400 ألف اتصال بمعدل يومي يتجاوز 4 آلاف عميل تتم خدمتهم والإجابة على استفساراتهم عبر المركز.