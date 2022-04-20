أصدرت أمانة منطقة االمدينة المنورة، اليوم (الأربعاء)، بيانا توضيحا بشأن الأنباء المتداولة بشأن وجود توجه لإزالة بعض الأحياء السكنية.
وأكدت عدم صحة الأنباء المتداولة فـي مواقع التواصل الاجتماعي حـول تداول خرائط جوية تشير إلى التوجه لإزالة بعض الأحياء السكنية في المدينة المنورة.
وأضافت أن الصور المتداولة هي نسخة مجتزأة لمشروع دراسة مقترحة لتحسين المشهد الحضري وتحديد احتياجات ومتطلبات الأحياء السكنية المستهدفة بما يعزز جودة الحياة فيها ضمن برنامج أنسنة المدينة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن المشاريع الجديدة والتطويرية يتم الإعلان عنهـا عـبر المنصات الرسمية لكافة الجهات الحكوميـة في المدينة المنورة.