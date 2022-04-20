تعقد وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة (11:50) مساءً، لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، وذلك بمشاركة 5 مسؤولين.
ويستضيف المؤتمر قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي، ومساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، ونائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المريع.
كما يشارك في المؤتمر مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اللواء علي القرني، ومدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد اللحياني.
وفق “أخبار 24”.