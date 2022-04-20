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جديد المحليات > خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة الطلاب إلى 20 من شهر رمضان
20/04/2022   8:20 ص

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة الطلاب إلى 20 من شهر رمضان

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعديل إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات؛ لتبدأ من نهاية دوام يوم الخميس المقبل 20 / 9 / 1443هـ، (الموافق 21 / 4 / 2022م).

وكانت إجازة عيد الفطر المبارك المقررة لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام تبدأ وفقاً للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الإثنين 24 / 9 / 1443هـ الموافق 25 / 4 / 2022م، قبل أن يتم تعديلها لاحقًا.

ويؤكد صدور هذا القرار على حرص واهتمام القيادة بأبنائهم وبناتهم الدارسين والعاملين في الحقل التعليمي، في جميع مراحلهم؛ إذ إن مقترح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي رفعه إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعكس اهتمامه وحرصه والأخذ بكل ما من شأنه أن يعود هذا الأثر الإيجابي عليهم وتحفيزهم إلى مواصلة تحصيلهم العلمي على أكمل وجه.وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين الشريفين يوجه بتقديم إجازة الطلاب إلى 20 من شهر رمضان

جديد المحليات
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