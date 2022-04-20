الملك سلمان يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد باخرمة.
كما استقبل الملك سلمان رؤساء المجموعة الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وهم: سفير الكاميرون رئيس مجموعة قارة أفريقيا ايا تيجاني، وسفير فلسطين رئيس مجموعة الدول العربية باسم عبدالله الآغا، وسفير ألبانيا رئيس مجموعة قارة أوروبا سامي شيبا، وسفير بروناي رئيس مجموعة قارة آسيا داتو يوسف إسماعيل، وسفير البرازيل رئيس مجموعة قارة أمريكا الجنوبية مارسيلو ديلانينا، وسفير أستراليا رئيس مجموعة دول أوقيانوسيا مارك دونوفان.
ونقل السفراء لخادم الحرمين تحيات وتهاني قادة الدول العربية والصديقة بشهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذه المناسبة.وفق “أخبار 24”.
وبادلهم الملك سلمان التهنئة بهذا الشهر الفضيل، وحمّلهم نقل تحياته لقادة الدول العربية والصديقة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والسلام.
وحضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، والسكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم السالم.