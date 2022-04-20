خادم الحرمين الشريفين يترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة

عقد مجلس الوزراء يوم أمس (الثلاثاء) جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة؛ حيث جرى مناقشة عدد من القضايا واتخاذ عدة قرارات.
واطلع المجلس في جلسته على فحوى اتصالات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رؤساء كل من الصين وكازاخستان وروسيا، ورئيس وزراء باكستان.
وجدد المجلس تأكيد المملكة ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات أبرزها ما يلي:
– الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية البعثات الخاصة (1969م).
– الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية.
– الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.
– الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.
– تعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428هـ، على النحو الوارد في القرار.
– تجديد عضوية كل من رئيس وعضوي لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بجدة، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ / صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والدكتور / عارف بن عبدالله بن إبراهيم العشبان.
– الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيينين على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ترقية عواد بن سبتي بن منادي العنزي إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ترقية المهندس/ أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة (مخطط مدن مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.
ترقية المهندس/ حسن بن عبدالله بن عبدالمحسن بن حسن إلى وظيفة (مخطط مدن مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.
تعيين عبدالرحمن بن سالم بن سليمان الدهاس على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
تعيين سلطان بن علي بن قبلان المزيني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس الجلسة التي عقدها #مجلس_الوزراء في قصر السلام بجدة.#واس pic.twitter.com/bWWxDglRAd
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 19, 2022