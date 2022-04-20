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جديد المحليات > النيابة العامة: يُمنع استغلال التبرعات لإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها بالعمل الخيري
20/04/2022   8:20 ص

النيابة العامة: يُمنع استغلال التبرعات لإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها بالعمل الخيري

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حذرت النيابة العامة من استغلال التبرعات الخيرية بقصد التمويه أو إخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.

وعرّفت النيابة غسل الأموال بعدد من الأفعال، شملت تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية للإفلات من عواقب ارتكابها، أو اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

وشملت الأفعال التي تندرج تحت وصف غسل الأموال، إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن أفعال غسل الأموال تشمل أيضًا الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها سواء بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

النيابة العامة

النيابة العامة: يُمنع استغلال التبرعات لإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها بالعمل الخيري

جديد المحليات
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