“الحقيل”: نظام التسجيل العيني للعقار يحل أزمتَي “ازدواجية الملكية” و”التداخل بين العقارات”

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن نظام التسجيل العيني للعقار سيجعل الهيئة العامة للعقار مرجعية موحدة للتسجيل العيني للعقار، بما يعزز الشفافية والموثوقية في القطاع، ويحقق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية الثروة العقارية.
وأوضح الحقيل أن نظام التسجيل العيني سيشكل نقلة نوعية للقطاع العقاري من خلال زيادة موثوقية صكوك الملكية العقارية، ورفع الشفافية بدقة بياناتها، مبينًا أنه سيحل أحد أهم تحديات ملكية العقارات المتمثل في ازدواجية الملكية والتداخل بين العقارات. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على موافقة مجلس الوزراء على نظام التسجيل العيني للعقار.