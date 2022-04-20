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رياضة > مدرب ناساف: قدمنا مباراة قوية أمام الفيصلي.. وسنحافظ على حظوظنا في التأهل
20/04/2022   3:12 م

مدرب ناساف: قدمنا مباراة قوية أمام الفيصلي.. وسنحافظ على حظوظنا في التأهل

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أبدى المدير الفني لفريق ناساف كارشي الأوزبكي، برديف دروزيكول، رضاه عن أداء لاعبيه أمام الفيصلي.

وقال المدير الفني لفريق ناساف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “قدمنا مباراة قوية أمام الفيصلي”.

وأتم مدرب الفريق الأوزبكي تصريحاته بالتشديد على أنه وفريقه سيحافظان على حظوظ ناديهم في التأهل لدور 16.

وتعادل ناساف دون أهداف في المباراة التي جمعته بنظيره الفيصلي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

ورفع ناساف رصيده عقب التعادل إلى النقطة 5 في وصافة مجموعته خلف الفيصلي المتصدر بـ 8 نقاط.

مدرب ناساف: قدمنا مباراة قوية أمام الفيصلي.. وسنحافظ على حظوظنا في التأهل

رياضة
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