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رياضة > مدرب الفيصلي: فخور باللاعبين.. ونسعى للتأهل لدور الـ 16 بالآسيوية
20/04/2022   3:12 م

مدرب الفيصلي: فخور باللاعبين.. ونسعى للتأهل لدور الـ 16 بالآسيوية

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أبدى المدير الفني لفريق الفيصلي، مارينوس أوزونيدس، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة التي جمعته بنظيره ناساف الأوزبكي.

وأضاف مدرب الفيصلي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “فخور باللاعبين، وأسعى لتجهيز الفريق لما تبقى من مباريات الدوري”.

وأتم مارينوس، تصريحاته بقوله: “نهدف للتاهل لدور الـ16 في البطولة الآسيوية”.

وسقط فريق الفيصلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره ناساف الأوزبكي، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022. وفق “أخبار 24”.

وحافظ الفيصلي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، مقابل 5 نقاط لناساف و4 نقاط لكل من السد والوحدات.

مدرب الفيصلي: فخور باللاعبين.. ونسعى للتأهل لدور الـ 16 بالآسيوية

رياضة
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