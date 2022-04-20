رقم قياسي لـ “الهلال” في الآسيوية بعد الفوز أمام استقلال دوشنبه

كتب فريق الهلال رقمًا قياسيًا بتاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا عقب فوزه أمام نظيره الطاجيكي، استقلال دوشنبه.
وحقق الهلال بفوزه أمام استقلال دوشنبه فوزه الثامن على التوالي في دوري أبطال آسيا وهي كأطول سلسلة انتصارات له في البطولة وأطول سلسلة حالية بين كافة الفرق – بين فرق غرب القارة، فقط الدحيل حقق سلسلةً أطول من الهلال في البطولة (9 في عام 2018).
و فاز فريق الهلال بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، والتي استمرت حتى صباح اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.
ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 في صدارة مجموعته بفارق 5 نقاط عن الريان القطري أقرب ملاحقيه، فيما يتذيل استقلال دوشنبه الترتيب بدون أي نقطة، ليضمن الهلال التأهل للدور التالي.