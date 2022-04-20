دياز يتحدث عن: التأهل قبل جولتين من دور المجموعات.. وإراحة اللاعبين

أبدى المدير الفني الأرجنتيني لفريق الهلال، رامون دياز، سعادته بالتأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.
وقال دياز، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي: “تأهلنا قبل نهاية المجموعات بجولتين، وهذا يسعد الجميع لأنه نتاج عمل كبير قدمناه بالفترة السابقة، وأهدي الجماهير هذا الانتصار وأخبرنا اللاعبين أنها مباراة حسم ويجب أن ندخل بتركيز عالِ، وهذا ما حدث ففرضنا السيطرة وسجلنا هدف بوقت مُبكر”.
وتابع المدير الفني الأرجنتيني لفريق الهلال: “الفريق أثبت أنه ناضج فنيًا وذو خبرة عالية في آسيا، وهذا الأمر ساعد على حسم التأهل مُبكرًا وبعد حسم التأهل سنريح اللاعبين المجهدين، ونعطي الفرصة لآخرين، مع ضرورة الاستمرار بعقلية الانتصار في المباريات المتبقية”.
وأتم مدرب الهلال تصريحاته بقوله: “واجهنا فريقاً كان يلعب بشكل دفاعي وأعتقد أن هذه النتيجة تُعد كبيرة ومرضية، رغم استطاعتنا تسجيل أهداف أكبر نظراً لمجريات اللقاء”. وفق “أخبار 24”.
وفاز فريق الهلال بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، والتي استمرت حتى صباح اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.