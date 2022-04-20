مدرب استقلال دوشنبه يتحدث عن أحد أسباب الهزيمة أمام “الهلال”

قال المدير الفني لفريق استقلال دوشنبه الطاجيكي، مبين أرجاشيف، إن لاعبيه أُرهقوا ولم تكن عمليات الاستشفاء كافية لهم.
وأضاف مدرب استقلال دوشنبه، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلاً: “اللاعبون أُرهقوا وعملية استشفاء اللاعبين لم تكن كافية، ولذلك كان من الصعب أن نُطبق أسلوباً دفاعياً لأنه مُرهق على اللاعبين وليس لدي تعليقات اليوم، فالهلال هو الذي انتصر ونتمنى الفوز باللقاءات القادمة”. وفق “أخبار 24”.
وأتم مدرب الفريق الطاجيكي تصريحاته بقوله: “الهلال هو المضيف والبطل السابق، ولديه لاعبون رائعون على مستوى الأساسي ودكة البدلاء، ومن الصعب اللعب وفرض أسلوبك أمام فريق مثله”.
وهُزم فريق استقلال دوشنبه بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الهلال، والتي استمرت حتى صباح اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.