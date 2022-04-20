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جديد المحليات > مجموعها 12 مليون ريال.. اليوم تتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية
20/04/2022   3:58 م

مجموعها 12 مليون ريال.. اليوم تتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية

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تختتم اليوم (الأربعاء) منافسات مسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية “عطر الكلام”، بعد تأهل 4 مشاركين بفرعي التلاوة والأذان.

وسيُتوَّج الفائزون في المسابقة بجوائز مجموعها 12 مليون ريال؛ خلال الحلقة النهائية التي ستبث في الخامسة من مساء اليوم على قناة “السعودية”.

وأوضح البرنامج أن المشتركين في النهائي لفئة القرآن الكريم هم: محمد مجاهد من البحرين، وسيد جاسم موسوي من إيران، ويونس غربي من المغرب، ومحمد أيوب من بريطانيا.

وأضاف أن المتنافسين في نهائي فئة الأذان هم: عبدالرحمن عادل وأنس الرحيلي من المملكة العربية السعودية، والبجان جليك ومحسن كارا من تركيا. وفق “أخبار 24”.

مجموعها 12 مليون ريال.. اليوم تتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية

جديد المحليات
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