مجموعها 12 مليون ريال.. اليوم تتويج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية

تختتم اليوم (الأربعاء) منافسات مسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية “عطر الكلام”، بعد تأهل 4 مشاركين بفرعي التلاوة والأذان.
وسيُتوَّج الفائزون في المسابقة بجوائز مجموعها 12 مليون ريال؛ خلال الحلقة النهائية التي ستبث في الخامسة من مساء اليوم على قناة “السعودية”.
وأوضح البرنامج أن المشتركين في النهائي لفئة القرآن الكريم هم: محمد مجاهد من البحرين، وسيد جاسم موسوي من إيران، ويونس غربي من المغرب، ومحمد أيوب من بريطانيا.
وأضاف أن المتنافسين في نهائي فئة الأذان هم: عبدالرحمن عادل وأنس الرحيلي من المملكة العربية السعودية، والبجان جليك ومحسن كارا من تركيا. وفق “أخبار 24”.
لا تفوِّت متابعة الحلقة الأخيرة من برنامج #عطر_الكلام ✨
سيتم من خلالها الإعلان عن الفائزين في أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان بالعالم ❤️
الساعة 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة @saudiatv
والساعة 6 مساءً على منصة شاهد pic.twitter.com/BOAoVvhtNj
— عطر الكلام (@OtrElKalam) April 19, 2022