مستجدات “كورونا”.. ارتفاع طفيف في الإصابات والحالات الحرجة وانخفاص الوفيات وحالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، ارتفاعاً طفيفاً في الحالات الحرجة والإصابات الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاضاً في الوفيات وحالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 146 حالة إصابة جديدة، بارتفاع 3 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 752994 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى ارتفاع طفيف في الحالات الحرجة؛ حيث دخلت 3 حالات إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 59 حالة.
وأبانت أنه تم تسجيل انخفاض في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9074 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 231 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 739767 حالة.