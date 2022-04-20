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جديد المحليات > اعتماد الوقود الحيوي لتشغيل جميع المرافق السياحية بوجهة البحر الأحمر
20/04/2022   3:58 م

اعتماد الوقود الحيوي لتشغيل جميع المرافق السياحية بوجهة البحر الأحمر

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أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن جميع مرافقها السياحية وبنيتها التحتية بوجهة “البحر الأحمر”؛ سوف تعتمد على إمدادات الطاقة المتجددة دون الاعتماد مطلقاً على شبكة الكهرباء الوطنية.

وقالت الشركة إنه سيتم تشغيل الوجهة المستدامة بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية المتضمنة بطاريات التخزين المدعومة بنظام ” MAN GenSets” في ستة مواقع مختلفة، بمحركات محسّنة للاستخدام مع الوقود الحيوي B100 المحايد مناخيًا.

وأبانت أنه سيتم توريد 25 مجموعة من مولدات الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 112 ميجاوات لوجهة “البحر الأحمر” التي تمتد على طول 200 كلم على ساحل البحر الأحمر وتضم أرخبيلًا من أكثر من 90 جزيرة بمساحة إجمالية تبلغ 28 ألف كلم مربع. وفق “أخبار 24”.

اعتماد الوقود الحيوي لتشغيل جميع المرافق السياحية بوجهة البحر الأحمر

جديد المحليات
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