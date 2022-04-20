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جديد المحليات > من الغد.. المسجد النبوي يستقبل 4 آلاف معتكف خلال العشر الأواخر من رمضان
20/04/2022   3:59 م

من الغد.. المسجد النبوي يستقبل 4 آلاف معتكف خلال العشر الأواخر من رمضان

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أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كافة الاستعدادات لاستقبال 4 آلاف معتكف من الرجال والنساء خلال العشر الأواخر من رمضان.

وأوضحت الوكالة أن برنامج الاعتكاف سيبدأ غداً (الخميس)، حيث اكتمل تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق “زائرون” الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.

وأبانت أنه تمت تهيئة كافة الخدمات اللازمة للمعتكفين من خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة، إضافة إلى تقديم سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين بعدة لغات. وفق “أخبار 24”.

وشددت على ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحدّدة، مشيرة إلى تكليف لجان ميدانية لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية للمعتكفين، لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم.

من الغد.. المسجد النبوي يستقبل 4 آلاف معتكف خلال العشر الأواخر من رمضان

جديد المحليات
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