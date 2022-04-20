بجوائز تتخطى 12 ميلون ريال.. تعرف على الفائزين في مسابقة “عطر الكلام”

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الأربعاء)، نتائج مسابقة “عطر الكلام” في فرعي تلاوة القرآن الكريم والأذان.
وفاز المتسابق المغربي يونس مصطفى غربي بالمركز الأول في فرع تلاوة القرآن الكريم، ليحصل على جائزة قدرها 5 ملايين ريال، فيما حصل المتسابق محمد أيوب عاصف على المركز الثاني بالمسابقة نفسها، ليحصل على جائزة قدرها مليونا ريال.
وحصل المتسابق محمد مجاهد على المركز الثالث في فئة تلاوة القرآن، ليحصل على جائزة قدرها مليون ريال، فيما جاء سيد جاسم رابعًا في الفئة نفسها، ليحصل على جائزة قدرها 500 ألف ريال.
وفي فرع الأذان، حصل المؤذن محسن كارا على المركز الأول، بجائزة قدرها مليونا ريال، فيما حصل البجان جليك على المركز الثاني بالفرع نفسه من المسابقة، ليحصل على جائزة قدرها مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
ونال المؤذن عبدالرحمن بن عادل المركز الثالث بفئة الأذان، ليحصل على 500 ألف ريال، فيما جاء المؤذن أنس الرحيلي بالمركز الرابع، ليفوز بجائزة قيمتها 250 ألف ريال.
يونس مصطفى غربي، يفوز بالمركز الأول في #مسابقة_القران_والاذان الأكبر في العالم ببرنامج #عطر_الكلام ❤️
بجائزة قيمتها 5 ملايين ريال سعودي
ومحمد أيوب عاصف يحصل على المركز الثاني بفئة تلاوة القرآن ، وجائزة قيمتها 2 مليون ريال سعودي 💫 pic.twitter.com/e0ACT1n8av
— عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022
محسن كارا، يفوز بالمركز الأول بفئة الأذان في #مسابقة_القران_والاذان الأكبر في العالم ببرنامج #عطر_الكلام ❤️🕌
ويحصل على جائزة قيمتها 2 مليون ريال سعودي
والبجان جليك، يحصل على المركز الثاني بفئة الأذان .. ويفوز بجائزة قيمتها مليون ريال سعودي ✨ pic.twitter.com/QaxvPl6eyq
— عطر الكلام (@OtrElKalam) April 20, 2022