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جديد المحليات > بجوائز تتخطى 12 ميلون ريال.. تعرف على الفائزين في مسابقة “عطر الكلام”
20/04/2022   7:13 م

بجوائز تتخطى 12 ميلون ريال.. تعرف على الفائزين في مسابقة “عطر الكلام”

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الأربعاء)، نتائج مسابقة “عطر الكلام” في فرعي تلاوة القرآن الكريم والأذان.

وفاز المتسابق المغربي يونس مصطفى غربي بالمركز الأول في فرع تلاوة القرآن الكريم، ليحصل على جائزة قدرها 5 ملايين ريال، فيما حصل المتسابق محمد أيوب عاصف على المركز الثاني بالمسابقة نفسها، ليحصل على جائزة قدرها مليونا ريال.

وحصل المتسابق محمد مجاهد على المركز الثالث في فئة تلاوة القرآن، ليحصل على جائزة قدرها مليون ريال، فيما جاء سيد جاسم رابعًا في الفئة نفسها، ليحصل على جائزة قدرها 500 ألف ريال.

وفي فرع الأذان، حصل المؤذن محسن كارا على المركز الأول، بجائزة قدرها مليونا ريال، فيما حصل البجان جليك على المركز الثاني بالفرع نفسه من المسابقة، ليحصل على جائزة قدرها مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

ونال المؤذن عبدالرحمن بن عادل المركز الثالث بفئة الأذان، ليحصل على 500 ألف ريال، فيما جاء المؤذن أنس الرحيلي بالمركز الرابع، ليفوز بجائزة قيمتها 250 ألف ريال.

بجوائز تتخطى 12 ميلون ريال.. تعرف على الفائزين في مسابقة “عطر الكلام”

جديد المحليات
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