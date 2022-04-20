بالصور.. سعادة محافظ الدلم يدشن اليوم العالمي للتراث بقرية الدلم التراثية

دشن سعادة محافظ الدلم أ/ فهدبن سلطان بن حميد اليوم العالمي للتراث بقرية الدلم التراثية بحضور مدير فرع هئية التراث بمنطقة الرياض الأستاذة/ فاطمة العثمان وأ/ حسين القحطاني مدير مكتب هئية التراث بمحافظة الخرج وعدد من المسؤولين في فرع هئية التراث بمنطقة الرياض والإعلاميين وكان في استقبالهم مدير عام القرية أ/ ياسين بن عبدالله الجرجير وأعضاء القرية.
وتأتي هذه المناسبة احتفاء باليوم العالمي للتراث بتقديم العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة المصاحبة لهذه المناسبة من خلال ابراز المورث القديم وعدد من الأركان والأسرة المنتجة والمقتنيات القديمة والمتحف وافطار زمان أول وأعمال السدو والسوق القديم والسيارات الكلاسكية ومعرض الصور والأعمال الفنيةوتأتي هذا الفعاليات ضمن جهود قريةالدلم التراثية في مواكبة الاحتفال بيوم التراث العالمي الذي حدَّده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية بيوم 18 من شهر إبريل في كل عام، برعايةٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ومنظمة التراث العالمي.