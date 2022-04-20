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جديد المناطق > استقبلت 30 ألف سائح.. “كروز السعودية” تختتم موسمها الشتوي الأول بنجاح
20/04/2022   10:10 م

استقبلت 30 ألف سائح.. “كروز السعودية” تختتم موسمها الشتوي الأول بنجاح

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اختتمت شركة كروز السعودية أول موسم شتاء لرحلاتها السياحية من ميناء جدة الإسلامي، محققة إنجازًا بارزًا باستقبال أكثر من 30 ألف سائح من مختلف دول العالم.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة لارس كلاسن عن سعادته بهذا الإنجاز في أول موسم شتاء للشركة، مشيراً إلى إبحار سفينة إم إس سي بيليسيما MSC Bellissima السياحية الفاخرة من جدة، والتي تعد من أجمل وأكبر السفن، وأن الرحلات تراوحت بين 3 و4 و7 ليالٍ.

وأضاف أن الرحلات نقلت أكثر من 30 ألف راكب، من 84 جنسية، وهو دليل على إقبال السيّاح من داخل وخارج المملكة على تجربة رحلات الكروز في البحر الأحمر، التي تمثل تجربة فريدة ومثيرة. وفق “أخبار 24”.

ونظمت الشركة 600 عرض على متن السفينة والوجهات الساحلية، بمشاركة أكثر من 50 فنانًا، ونظمت 14 جولة سياحية لوجهات مختلفة، مثل جدة التاريخية والعلا ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وينبع والمدينة المنورة، والعقبة الأردنية.

كروز السعودية" تختتم موسمها الشتوي الأول بنجاح

كروز السعودية" تختتم موسمها الشتوي الأول بنجاح

كروز السعودية" تختتم موسمها الشتوي الأول بنجاح

استقبلت 30 ألف سائح.. “كروز السعودية” تختتم موسمها الشتوي الأول بنجاح

جديد المناطق
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