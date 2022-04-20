لاعب سلة النصر مصعب قاضي يُعلق على التتويج ببطولة المربع الذهبي

أبدى لاعب فريق كرة السلة بنادي النصر، مصعب قاضي، سعادته بفوز ناديه ببطولة المربع الذهبي على حساب نظيره الهلال.
وأضاف قاضي، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:”قدمنا موسمًا قويًا لكن واجهتنا بعض المصاعب وكنا على مقربة من الدوري ولكننا لم نوفق وهذه البطولة غسلت أحزان الموسم لأننا نستحق إنجازًا على العمل الذي قدمناه طوال السنة”.
وأتم لاعب فريق كرة السلة بنادي النصر، تصريحاته بقوله:”شيء جميل أن نحقق النسخة الأولى من بطولة المربع الذهبي على حساب أحد والاتحاد والهلال وعازمون على مواصلة العمل وتحقيق مزيد من الألقاب في الفترة المقبلة”. وفق “أخبار 24”.