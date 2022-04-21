“الغذاء والدواء”: المكونات المستخدمة بمشروبات الطاقة آمنة وضررها يكمن هنا

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المكونات المستخدمة في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية آمنة، مبينة أن خطورتها تكمن في كمية الاستهلاك الزائدة.
وأوضحت الهيئة أن جميع المكونات التي تدخل في تصنيع مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تم تقييمها من جهات دولية موثوقة، وثبت مأمونيتها.
وأضافت أن الضرر الناتج عن هذه المشروبات هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها الغذائية، وليس بسبب نوعية المواد المستخدمة في تصنيعها. وفق “أخبار 24”.
وجاء توضيح الهيئة رداً على استفسارات بشأن سبب السماح باستيراد وبيع مشروبات الطاقة في أسواق المملكة، رغم إلزام المتاجر بوضع لوحة تحذيرية منها.