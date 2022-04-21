“البنك المركزي” يوصي بهذه الخطوات لتعزيز مأمونية الشراء الآمن عبر الإنترنت

أوصى البنك المركزي باتباع مجموعة من الخطوات لضمان الشراء الآمن عبر الإنترنت وتعزيز أمان عمليات الدفع الإلكتروني.
وأوضح أنه يفضَّل عدم تفعيل خاصية الشراء عبر الإنترنت للبطاقة المصرفية في حال عدم استخدامك لهذه الخاصية، والتأكد من أن الموقع أو التطبيق الخاص بالمتجر الإلكتروني عند الشراء عبر الإنترنت موثوق وآمن، كما شدد على ضرورة الحفاظ على سرية معلومات البطاقة المصرفي، وعدم حفظ بياناتها في مواقع وتطبيقات التسوق غير الموثوقة.
وشدد على ضرورة التأكد من موثوقية شبكة الاتصال اللاسلكية “WIFI” عند التسوق عبر الإنترنت، والتحقق من كشف حساب البطاقة البنكية والرسائل النصية الواردة من البنك للتأكد من عدم تنفيذ أي عمليات مالية غير مفوضة من المستخدم. وفق “أخبار 24”.