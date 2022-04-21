“إحسان” تعلن بدء استقبال زكاة الفطر للموسم الثاني

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، عن بدء خدمة استقبال زكاة الفطر في نسختها الثانية، حيث تقوم المنصة على إخراج الزكاة في أوقاتها الشرعية وإيصالها إلى مستحقيها في موعدها.
وأوضحت منصة إحسان أن الخدمة تتيح استخراج زكاة الفطر عبر عملية تستغرق بضع ثوانٍ، وذلك بالتعاون والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة في مناطق المملكة كافة.
وأشارت المنصة إلى أنه يمكن تقديم الزكاة عبر الدخول لخدمة “زكاة الفطر” على الموقع الرسمي والتطبيق، واختيار المنطقة الإدارية لإيصال زكاة الفطر داخلها، وتحديد عدد الأفراد المُراد إخراج الزكاة عنهم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن منصة إحسان أطلقت مطلع شهر رمضان الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري بعد صدور الموافقة الملكية الكريمة على إطلاقها، واستُفتِحت الحملة بتبرعين سخيين يبلغ إجماليّهما 50 مليون ريال من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.