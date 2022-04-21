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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بأتربة مثارة على الرياض والشرقية وأمطار رعدية بمكة والمدينة
21/04/2022   8:11 ص

تنبيهات من “الأرصاد” بأتربة مثارة على الرياض والشرقية وأمطار رعدية بمكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر عدة مناطق بينها الرياض خلال الساعات المقبلة من اليوم (الخميس)، برياح نشطة وأتربة مثارة، فيما تتأثر مناطق أخرى بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة بسحب رعدية.

وأوضح المركز، أن منطقة الرياض وتحديدًا العاصمة والخرج والدرعية والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي وعفيف ستتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍ بمدى الرؤية حتى الساعة الخامسة مساءً، مبيناً أن الحالة ستشمل كذلك أجزاء من مناطق القصيم والشرقية وحائل.

ونوه إلى أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير ستشهد أمطارًا وسحبًا رعدية ورياحًا نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الثامنة مساءً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات من “الأرصاد” بأتربة مثارة على الرياض والشرقية وأمطار رعدية بمكة والمدينة

جديد المحليات
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