بالفيديو.. قوات أمن العمرة تستعرض خططها للعشر الأواخر من شهر رمضان

استعرضت قوات أمن العمرة في مؤتمر صحفي عقد اليوم (الخميس)، خططها للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في نادي ضباط قوى الأمن بمكة المكرمة.
وأكد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي، أن الخطط التي وضعت حققت أهدافها خلال الفترة الماضية من رمضان، مشدداً على أن القوات جاهزة للتعامل مع الكثافة المرورية العالية خلال العشر الأواخر.
وأوضح اللواء البسامي أنه مع كثافة المعتمرين، تم تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف إضافة للصحن والدور الأرضي، مشيراً إلى أن مركز القيادة والسيطرة يعمل باحترافية بتطبيق أعلى معدلات الأمن والسلامة من بداية الشهر.
وأضاف أن هناك تناغماً كبيراً وتنسيقاً عالياً مع كل الشركاء انعكس على تكامل الأدوار وتذليل أي عقبات لراحة ضيوف الرحمن، كما أن خطة مواجهة الظواهر السلبية كالتسول وغيرها تعمل بكثافة عالية وهناك انتشار أمني في كل محاور العاصمة المقدسة.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات الطلب على أدوار الحرم لاستخدامها للمعتمرين، أدى لتخصيص المقدمة من الدور الأول والسطح للطواف، إضافة إلى الصحن والدور الأرضي، وتأصيل مفهوم ما يسمى “وظيفة المكان”، وهو تنظيم برزت إيجابياته في أن الأولوية للمعتمر، حيث لم تشهد الأبواب الرئيسة أي كثافة بشرية، ما عدا وقت إقامة الصلاة بشكل مؤقت، ثم يعود الأمر إلى طبيعته؛ لأن الصحن أصبح جاهزًا لاستيعابهم.
وأهاب بشركات العمرة إبلاغ المعتمرين بضرورة الالتزام بمواعيد العمرة والتقيد بالإرشاد والتعليمات، وأن يكون القدوم للحرم وفق الجداول المخصصة، مع أهمية الصلاة يوم الجمعة في الأماكن القريبة من السكن؛ نظرًا لمحدودية الطاقة الاستيعابية داخل الحرمين، وعدم جلوس بعض المعتمرين والمصلين في الممرات أو المسارات المخصصة للتدفقات؛ حفاظًا على سلامتهم.
ووجه قائد أمن العمرة الشكر لأهالي مدينة مكة المكرمة على تجاوبهم مع خطط أمن العمرة، مناشداً إياهم عدم مزاحمة المعتمرين والمصلين في صلاة الجمعة، كون الطاقة الاستيعابية في ساحات وسطح الحرم المكي مفقودة، نتيجة لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.
من جانبه، قال مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي، إنه جرى زيادة الدعم البشري والآلي لإدارة حركة المرور داخل العاصمة المقدسة وحول الحرم المكي، كما تم عزل حركة المركبات تماماً لحماية مسارات المشاة.
ونوه اللواء الجميعي إلى زيادة تشغيل نقاط المنع خارج وداخل العاصمة المقدسة للتحكم بدخول المركبات حسب التنظيمات والتعليمات، وكذلك تعزيز استخدام النقل الترددي.
وأضاف أنه ستتم المحافظة على استمرارية كثافة حركة المرور بتفويج الزوار إلى الحرم وتوزيعهم على المسارات بأوقات متفاوتة، وتخفيف الضغط على المسارات المعتمدة بزيادة عدد الحافلات من وإلى الحرم.
وأبان أن الخطة المرورية التشغيلية للعشر الأواخر تهدف لإدارة ومراقبة والتحكم بانسيابية الحركة المرورية على مستوى العاصمة المقدسة، ومتابعة نقل زوار بيت الله الحرام من بداية وصولهم إلى المواقف الخارجية والحجوزات حتى وصولهم إلى الحرم المكي، وتسهيل وصول الحافلات وحركتها حسب المسارات المعتمدة في الخطة ووفق الجدول الزمني للرحلات.
وكشف نائب مدير عام الجوازات اللواء صالح المربع، عن أن فرق الدعم الفني والتقني موجودة على مدار 24 ساعة في جميع منافذ المملكة لضمان سير العمل على أكمل وجه، مضيفاً أنه جرى استقبال طلبات تمديد تأشيرات العمرة الواردة من وزارة الحج والعمرة للحالات المرضية وإجراء التمديد اللازم.
فيما شدد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة المكرمة العقيد محمد اللحياني، على جاهزية المركز في موسم العمرة من خلال 3 محاور رئيسية، وهي الاستعدادات ودور المركز في موسم العمر والتنسيق والتكامل.
وبين العقيد اللحياني أن المركز يولي خدمة ضيوف الرحمن اهتماماً بالغاً باستقبال جميع المكالمات عبر الرقم (911) بالعاصمة المقدسة ومحافظاتها. وفق “أخبار 24”.
ولفت مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة اللواء علي القرني، أن المرحلة الأولى لأعمال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة خلال رمضان لم تسجل أي إصابات أو حوادث، مؤكداً أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين الجهات ذات العلاقة لإدارة الأزمات من خلال مركز العمليات الأمنية.
#مباشر_واس | قيادات قوات أمن العمرة المشاركة في شهر رمضان لهذا العام (1443 هـ) تعقد المؤتمر الصحفي الثاني لاستعراض خطط العشر الأواخر.#واس_عام https://t.co/4i9D9BWdCj
— واس العام (@SPAregions) April 20, 2022