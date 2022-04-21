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جديد المحليات > أبرزها جودة المنتجات الغذائية.. مجلس الشؤون الاقتصادية يبحث عددًا من العروض والموضوعات
21/04/2022   8:11 ص

أبرزها جودة المنتجات الغذائية.. مجلس الشؤون الاقتصادية يبحث عددًا من العروض والموضوعات

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بحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، عددًا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

وناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي الشامل لرؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وتضمن العرض أبرز الإنجازات على صعيد محاور الرؤية الرئيسية، ونظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، وأبرز التحديات والتطلعات المستقبلية.

واستعرض العرض المقدم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بشأن جودة المنتجات الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطني، والعرض المقدم من الهيئة العامة للمنافسة حيال تقييم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وفق “أخبار 24”.

كما اطلع على العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن البرنامج الوطني للاستمطار الصناعي.

أبرزها جودة المنتجات الغذائية.. مجلس الشؤون الاقتصادية يبحث عددًا من العروض والموضوعات

جديد المحليات
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