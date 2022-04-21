“وقاية”: هذه هي ساعات النوم الصحية للأطفال والشباب وكبار السن

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” عدد ساعات النوم المناسبة كل يوم والتي يحتاجها كل فرد من أفراد العائلة حسب عمره، سواء كان طفلا أو شابا أو من كبار السن.
وبينت أن الأطفال من عمر 6-12 سنة يحتاجون من 9 إلى 12 ساعة نوم جيد لكل 24 ساعة، أما المراهقون، من عمر 13 – 17 سنة، فيحتاجون إلى 8 إلى 10 ساعات، ويُفضل أن تكون ساعات النوم والاستيقاظ ثابتة.
وأوصت الهيئة بالنوم لمدة من 7 إلى 9 ساعات للشباب والبالغين من عمر 18 إلى 64 سنة، مع مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة. وفق “أخبار 24”.
كما نصحت “وقاية” كبار السن من عمر 65 سنة فما فوق، بالنوم لمدة 7 إلى 8 ساعات أو أكثر، مع مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة.