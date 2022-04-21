متى ينام المواطنون في رمضان؟ ومتى يتناولون طعامهم؟.. استطلاع رأي يوضح

أعلن المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام نتائج استطلاع أجراه عن سلوكيات المجتمع في شهر رمضان فيما يتعلق بالإفطار والسحور، والنوم ومشاهدة التلفاز.
وأوضح المركز أن نتائج الاستطلاع أشارت إلى أن نصف المواطنين يتناولون وجبة واحدة قبل صلاة المغرب، وثلثهم يتناولون وجبتين؛ إفطار قبل صلاة المغرب وعشاء بعدها، وأن 18% منهم يتناولون وجبة عند الإفطار وأخرى عند التراويح.
كما أوضح أن 36% من المواطنين لا ينامون ليلا، و15% ينامون بعد الثالثة صباحا، و25% بين 1-3 صباحا، و24% بين 11 ليلا و1 صباحاً.
وبينت أرقام الاستطلاع أن 9% يتناولون وجبة السحور عند الـ 12 صباحا، و15% عند الواحدة صباحا، و24% عند الثانية، و36% عند الثالثة، و16% عند الرابعة، وأن 71% من المواطنين تلتئم عوائلهم على السحور. وفق “أخبار 24”.
كما بيّن الاستطلاع أن أكثر من نصف المواطنين لا يشاهدون التلفاز، فيما يشاهده 37% منهم بعد الإفطار، و2% عند السحور، و1% يشاهدونه نهارا، والبقية دون موعد محدد.
يُذكر أن الاستطلاع شمل آراء 1089 مواطناً أعمارهم فوق 18 عاماً.