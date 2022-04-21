“عام القهوة السعودية”.. 3 مراكز تجارية تستضيف المتسوقين بخمسة أنواع من القهوة مع تمر فاخر

أطلقت وزارة الثقافة حملةً تعريفية جديدة بمبادرة “عام القهوة السعودية 2022” في 3 مراكز تجارية بثلاث مدن، لتعريف المتسوقين بالمبادرة، وتسليط الضوء على القهوة السعودية.
وتستمر الحملة، التي بدأت من مركز الرياض بارك التجاري بمدينة الرياض، ثم تنتقل إلى الظهران مول بالمنطقة الشرقية، والعرب مول في جدة، حتى 27 أبريل 2022 عبر ركن خاص بالقهوة السعودية في تلك المراكز.
ويُستقبل المتسوقون في المراكز الثلاثة بالضيافة بخمسة أنواع من القهوة من مناطق المملكة، من اختيار الزائر مع التمر الفاخر، وتوضيح المكونات ودرجة التحميص والفرق بين النكهات، وأماكن وجود البن بالمملكة وأهم مميزاته. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن هذه الحملة أطلقتها الوزارة للاحتفاء بالإرث الثقافي للمملكة عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات.