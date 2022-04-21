إلغاء شرط العمر للسائق.. “هيئة النقل” تحدث لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

أعلنت الهيئة العامة للنقل تحديث لائحة نشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، لزيادة فرص العمل ورفع مستوى جودة الخدمة، وذلك اعتبارًا من الأحد 24 أبريل 2022.
وبيّنت الهيئة أن أبرز التحديثات تمثلت في السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في نشاط التوجيه، وإلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه.
وتضمنت التحديثات إضافة تعريف خاص لمنشآت ريادة الأعمال في اللائحة لتوضيح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة باللائحة، وإضافة نشاط وسيط الأجرة ضمن الأنشطة التي يمكن لمستثمر بها من رواد الأعمال الحصول على استثناء من شرط الضمان المالي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أهداف اللائحة المحدثة تكمن في رفع جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، وتعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين، وتقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، إلى جانب تحسين تجربة المستثمر والمستفيد.