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جديد المحليات > بأيادي متدربين شباب.. تصميم وتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الطاقة النظيفة بمعهد تقنيات المياه والكهرباء
21/04/2022   3:09 م

بأيادي متدربين شباب.. تصميم وتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الطاقة النظيفة بمعهد تقنيات المياه والكهرباء

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تمكن متدربو المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، من تصميم وتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الطاقة النظيفة، بطاقة 15 كيلوواط.

وقال مدير قسم التدريب بالمعهد عبدالمجيد عزوز، إن المشروع نُفذ على مرحلتين من قبل دفعتين من المتدربين، شملت المرحلة الأولى إنتاج 5 كيلوواط من الطاقة النظيفة لتغذية ورشة الكهرباء بالمعهد، والمرحلة الثانية تضمنت إنتاج 10 كيلوواط. 

وأبان أن المتدربين خططوا وصمموا المشروع بالكامل، حيث قاموا بتركيب ألواح الطاقة الشمسية، وبناء نافورة بمدخل المعهد تعمل بالطاقة الشمسية.  وفق “أخبار 24”.

وأوضح المعهد أن هذا المشروع يُعد الخطوة الأولى لإنشاء معهد يعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100%. 

بأيادي متدربين شباب.. تصميم وتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الطاقة النظيفة بمعهد تقنيات المياه والكهرباء

جديد المحليات
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