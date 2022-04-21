توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير وإدارة “واجهة مسار” بمكة المكرمة

وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة ” مسار ” في مكة المكرمة، أمس، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة ” كادن ” للاستثمار ، لتطوير وإدارة “واجهة مسار” ، والتي تعد وجهة استثمارية وحضرية ملهمة للمئة عام القادمة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق أن إطلاق “واجهة مسار” ستخلق تجربة ثقافية وترفيهية متجددة ومتميزة، تواكب متطلبات سكان مكة وزائريها والاستمتاع بتجربة جديدة تتخللها العديد من الأنشطة والفعاليات المصممة لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة.
من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ” كادن ” المهندس عبدالله بن فهد الفصَّام عن اعتزازهم بهذه الشراكة الإستراتيجية لإثراء تجربة لزوار وضيوف الرحمن، لافتًا النظر إلى أن للشركة تجارب ناجحة في تطوير وتشغيل الوجهات التجارية والمكتبية في “واجهة الرياض”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “واجهة مسار” سيبدأ العمل بها على طول وجهة مسار البالغة 3.6 كيلومترات لينعم مرتادوها بتجارب متنوعة على كامل مساحة ممر المشاة البالغة أكثر من 158 ألف متر مربع، وصممت بعناية فائقة لتثري تجربة الزوار من ضيوف الرحمن وتعزيز جودة الحياة بتقديم خدمات متنوعة تشمل التسوق والترفيه والمطاعم.