اعترض على الدوام الكامل للعمال في رمضان.. الملك سلمان يروي موقفاً لوالده أثناء بناء قصر المربع

روى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قصة عن والده الملك المؤسس اعترض فيها على تشغيل العمال دوامًا كاملاً في نهار رمضان.
وكشف في فيديو نشره حساب الملك عبد العزيز، أن والده عندما جاء يتابع العمل في بناء قصر المربع وكان ذلك في شهر رمضان، وجد العمال يعملون تحت الشمس الحارقة فتوقف ثم سأل رئيسهم عن مواعيد عملهم.
وأضاف أن رئيس العمال أخبر الملك المؤسس بأنهم يعملون من الصباح الباكر وحتى العصر، ليرد قائلاً: “أنا لا أعمل بيدي واستعمل السيارة وأشعر بالعطش، من الآن وصاعدا لا تعملوا في رمضان أكثر من 4 ساعات في أول النهار ولكم أجركم كاملاً”.
خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضان pic.twitter.com/0oFlyQBwqR
— الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) April 20, 2022
وفق “أخبار 24”.