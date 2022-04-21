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جديد المناطق > وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني يشكر المملكة على دعمها المتواصل لبلاده
21/04/2022   8:12 م

وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني يشكر المملكة على دعمها المتواصل لبلاده

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قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني يوسف الشمالي الشكر للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي قُدم إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة.

وأكد الشمالي أهمية الدعم التنموي المقدم من المملكة ما مكن الحكومة الأردنية من تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المرتبطة بتداعيات اللجوء السوري وانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده والسفير السعودي بالأردن نايف السديري، عقب إعلان المملكة صرف الدفعة الرابعة 50 مليون دولار من منحة دعم موازنة الأردن بقيمة 250 مليونا على 5 سنوات ضمن مخرجات قمة مكة المكرمة 2018م.

كما قدم الشمالي الشكر على مساهمة المملكة في المنحة الخليجية من خلال تخصيص منحة بقيمة 1.25 مليار دولار لتنفيذ مشروعات استراتيجية بالأردن، ودعم الجهود التي تبذلها لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني يشكر المملكة على دعمها المتواصل لبلاده

وفق “أخبار 24”.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني يشكر المملكة على دعمها المتواصل لبلاده

جديد المناطق
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