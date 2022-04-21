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جديد المحليات > لتمويل مشروع إنتاج دجاج لاحم.. “التنمية الزراعية” يوقع عقدًا بقيمة 185 مليون ريال
21/04/2022   8:11 م

لتمويل مشروع إنتاج دجاج لاحم.. “التنمية الزراعية” يوقع عقدًا بقيمة 185 مليون ريال

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وقع صندوق التنمية الزراعية اليوم (الخميس) اتفاقية تمويل مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) لتمويل مشروع إنتاج دجاج لاحم، بقيمة إجمالية بلغت 185 مليون ريال، وهو أحد المشاريع المستهدفة في الأمن الغذائي.

ويشمل المشروع 36 حظيرة، في كل واحدة منها 600 قفص، وفي كل قفص 167 طيرا، وما يتضمنه المشروع من معدات ومبانٍ، حيث يقع المشروع غرب حرض، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3.6 مليون طير في الدورة الواحدة.

يذكر أن الصندوق يقدم خدمات ائتمانية للمشاريع المتخصصة يتم منحها كقروض مباشرة وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، سواء لغرض إقراض المشاريع الجديدة، أو التوسعة وإعادة التأهيل، بهدف الاستثمار الأفضل للموارد الاقتصادية ودعم الأمن الغذائي.وفق “أخبار 24”.

لتمويل مشروع إنتاج دجاج لاحم.. “التنمية الزراعية” يوقع عقدًا بقيمة 185 مليون ريال

جديد المحليات
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