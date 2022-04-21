“نيوم” تعقد لقاءات مع مجتمع المال والأعمال في أمريكا

اختتمت نيوم مؤخرًا جولتها التعريفية “اكتشف نيوم”، التي تضمنت سلسلة لقاءات مع المستثمرين وشركاء الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، لتسليط الضوء على التوجه المستقبلي للمشروع وجوانب التقدم في تنفيذه والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أن الهدف من الزيارة هو تعريف الشركات ومجتمع الأعمال الأمريكي بطبيعة المشروع وما يحققه من تقدم على مستوى التنفيذ.
وأوضح أنها كانت للتعريف بالفرص الاستثمارية في نيوم، حيث نوقشت أفضل السبل لدعم الجهود لمواجهة أبرز التحديات العالمية، بحضور أكثر من 700 شخصية يمثلون مختلف القطاعات وأبرزها المال والأعمال والاستثمار والبيئة والاستدامة والتقنية والصناعة والإنتاج.
وأضاف أن نيوم تسعى إلى تحقيق شراكات هادفة واستقطاب فرص استثمارية لنيوم والمملكة، في ظل توجيهات ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما نظمت نيوم احتفالًا بمقر السفارة في واشنطن لتكريم المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لأبناء منطقتي نيوم وتبوك، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان دعمًا وتحفيزًا وتمكينًا للموهوبين.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن نيوم قامت سابقًا بجولة مشابهة في المملكة المتحدة، والتقت برجال المال والأعمال للتعريف بالمشروع ومناقشة آخر التطورات، وأبرز الفرص الاستثمارية والشراكات والتعاون بينها ومختلف القطاعات الاقتصادية هناك، حيث تعمل على مواصلة جولاتها لتشمل العديد من دول العالم شرقاً وغرباً.