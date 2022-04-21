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جديد المحليات > لتقليل النزاعات وحفظ الحقوق.. “إيجار” يُطلق خدمة تسلّم الوحدات وتسليمها إلكترونيا
21/04/2022   8:11 م

لتقليل النزاعات وحفظ الحقوق.. “إيجار” يُطلق خدمة تسلّم الوحدات وتسليمها إلكترونيا

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أطلق برنامج “إيجار” خدمة تسلم وتسليم الوحدات العقارية إلكترونياً، بهدف تمكين أطراف العملية الإيجارية من إثبات حالة الوحدة عند تسلمها وتسليمها، وذلك من خلال نماذج إلكترونية يتم تعبئتها، والموافقة عليها إلكترونيا من قبل أطراف العقد الإيجاري في منصة “سكني”.

وأوضح البرنامج أن خدمة تسلم وتسليم الوحدة العقارية جاءت لتثري العملية الإيجارية، وتحفظ حقوق أطرافها، مضيفا أنه بدأ تطبيقها اختياريا في القطاع السكني، ويجري تطويرها للاستفادة منها في القطاع التجاري.

وأكد أن مثل هذه الخدمات تهدف إلى تقليل المخاطر، وتعزيز الشفافية والمساهمة في زيادة الثقة بين المستأجر والمؤجر، وتعزيز مستوى المنافسة في تقديم الخدمات الإيجارية ورفع جودتها، وضبط العملية الإيجارية.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هذه الخدمات تهدف أيضا لتسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونياً، ما ينتج عنه تقليل النزاعات بين أطراف العملية الإيجارية، حيث تعد خلافات التسلم والتسليم من أبرز الدعاوى المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.

لتقليل النزاعات وحفظ الحقوق.. “إيجار” يُطلق خدمة تسلّم الوحدات وتسليمها إلكترونيا

جديد المحليات
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