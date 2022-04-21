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جديد المحليات > لدعم المصممين السعوديين.. هيئة الأزياء توقع مذكرة تفاهم مع شركة وطنية
21/04/2022   10:24 م

لدعم المصممين السعوديين.. هيئة الأزياء توقع مذكرة تفاهم مع شركة وطنية

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وقعت هيئة الأزياء مذكرة تفاهم مع شركة فواز الحكير وشركائه، لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة، ودعم المصممين السعوديين.

وتضمنت المذكرة العمل على دعم المصممين والمصممات السعوديين في مجال الأزياء بالمملكة، من خلال عرض أعمالهم وقصصهم على منصات تجارية تديرها الشركة، والتفاهم حول برامج ومشاريع الاستدامة في قطاع الأزياء.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك، على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص لدعم مجتمع الأزياء وتطويره، ليكون قطاع الأزياء مساهماً في النمو الاقتصادي للمملكة.

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وفق “أخبار 24”.

لدعم المصممين السعوديين.. هيئة الأزياء توقع مذكرة تفاهم مع شركة وطنية

جديد المحليات
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