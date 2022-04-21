توقيع اتفاقيتي شراكة لمشروعي تطوير أرضي “مشراف” و”الغرة” بالمدينة (صور)

شهدت أمانة منطقة المدينة المنورة مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة إستراتيجية لمشروع تطوير أرض “مشراف” ومشروع تطوير أرض “الغرة” بين شركة المقر للتطوير والتنمية، التابعة للأمانة وعدد من الشركات الوطنية.
وتهدف الاتفاقيتان لإنشاء نماذج المجتمعات العصرية الحديثة، وتعزيز التنمية الاقتصادية بتوفير خيارات سكنية ومراكز تجارية استثمارية مميزة، والمساهمة في استحداث فرص عمل جديدة لأبناء وبنات المنطقة عبر القطاع الخاص.
وسيُشيد مشروع تطوير أرض مشراف، على مساحة 464 ألف متر مربع، وتنفذه شركة الماجدية، بمبيعات تصل لأكثر من مليار ريال، في الأرض الواقعة بين طريقي الهجرة والملك خالد “الدائري الثالث”.
ويشمل المشروع 408 وحدات عمائر سكنية و390 فيلا سكنية في المجمعات، وسوقاً تجارياً ومراكز استثمارية وناديا اجتماعيا ومباني خدمية ومرافق تعليمية ومساجد وحدائق عامة وشبكة الفراغات العامة وممرات المُشاة.
أما مشروع تطوير أرض الغرة فتنفذه شركة سمو العقارية، بمساحة 289 ألف متر2، باستثمار يتجاوز 816 مليون ريال كمرحلة أولى، على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشمل مركزاً للمؤتمرات وقاعات للمناسبات، وغرفا فندقية تنفيذية ومجمعات إدارية وبنكية ومراكز تجارية استثمارية وسينما ومجمعات للترفيه.
كما يتضمن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للمطاعم والمقاهي والحدائق على مساحة 8 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى تهيئة 4.5 ألف موقف للسيارات. وفق “أخبار 24”.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المقر، ماجد الشلهوب، أن الشراكات الإستراتيجية تترجم جانباً من الدور التنموي للشركة لتلبية متطلبات السكان وزوار المدينة المنورة.
وأضاف أن الهدف هو إنشاء نماذج مبتكرة من التجمعات الحضرية والمراكز التجارية الاستثمارية ذات التصاميم التقنية الذكية والعصرية لتحقيق أسلوب الحياة المتوازن، وتفعيل دور الشركة في العمل على سد الاحتياجات المتنامية في القطاع العقاري في المنطقة.