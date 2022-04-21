مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يقر استراتيجية الهيئة المستقبلية

وافق مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، برئاسة وزير الإعلام المكلّف ماجد القصبي، على الاستراتيجية المستقبلية للهيئة.
وناقش مجلس إدارة الهيئة اليوم (الخميس)، خلال اجتماعه العشرين، عددا من الموضوعات، كما اتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تسهم في تطوير العمل الإداري والإعلامي المقدم عبر منصات الهيئة.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، محمد الحارثي, أبرز ما أُنجِزَ من أعمال للهيئة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية والاستثمارية للمرحلة القادمة وتطلعات الهيئة المستقبلية. وفق “أخبار 24”.