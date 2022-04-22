وزير الصحة: الوضع الصحي للمُعتمرين والزوار مطمئن ولم تُسجل أي تفشيات وبائية بينهم

أكد وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل، أن الوضع الصحي للمُعتمرين والزوار في مكة المكرمة مُطمئن، ولم تُسجل بينهم حتى الآن أي تفشيات وبائية أو أمراض أو أحداث مُهددة للصحة العامة.
وقال “الجلاجل”، أنه يتم تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة والمراكز الصحية بالحرم المكي.
وأضاف أن الخطة الوقائية التي أُعدت لموسم عمرة شهر رمضان للعام 1443هـ تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الوزارة جندت أكثر من 18 ألفاً من القوى العاملة لخدمة المُعتمرين والزوار، مبيناً أنه تم خلال العشرين يوماً من الشهر المبارك خدمة أكثر 7.2 ألف معتمر من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرم، ومستشفيات العاصمة المقدسة، كما أجريت 36 عملية جراحية طارئة، و291 غسيلا كلويا، و20 قسطرة.