بالفيديو.. نائب وزير الموارد البشرية يدشن مشروع زكاة الفطر الموحد.. وهذه أبرز مزاياه وأهدافه

دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي أمس (الخميس) مشروع زكاة الفطر الموحد.
ويعتبر مشروع زكاة الفطر الموحد أحد مشاريع المنصة الوطنية للتبرعات، ويهدف إلى تنظيم توجيه هذه الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يضمن تنفيذ هذه العبادة دون استغلالها أو الاستفادة منها دون وجه حق.
منصة تبرع
وتعد المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” المنصة الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يجعلها على دراية كافية بأوجه صرف الزكاة بما يتلاءم مع إجراءات الحوكمة وأفضل الممارسات المتبعة في القطاع غير الربحي.
مزايا المشروع
من مزايا المشروع تحديد المستفيد الفعلي، وإيصالها داخل وخارج المملكة، وسعر موحد، ومنتجات ذات جودة عالية، وإخراجها في وقتها الشرعي.
أهداف وتوجهات المشروع
وتتمثل أهداف وتوجهات المشروع في تضافر الجهود لزكاة الفطر في المملكة، والحد من تكرار بيع الفطرة، وتنظيم سوق الزكاة، والحد من عشوائية الأرصفة، والحد من تكرار المستفيد.
مراحل العمل
وتمر مراحل العمل بالاتفاق والتوقيع مع الشركاء، ورفع احتياجات الجمعيات من خلال المجالس المناطقية والتخصصية، وتوحيد نموذج العمل لاستقبال الزكاة وإيصالها للمستفيد، وطرح فرصة الزكاة على كافة مستوى الشركاء، والتسويق والتوعية.
أدوار المجالس والجمعيات الأهلية
أولا: مجالس المناطق
– الأدوار
استلام الحساب وتسجيل وفتح الحسابات الفرعية للجمعيات، الوصول مع إدارة المشروع إلى لوحة تحكم شاملة لمتابعة المستجدات للعمليات الخاصة مع المنصة، ومتابعة عمل الجمعيات المساهمة في المشروع بشكل مباشر وغير مباشر وتفعيلهم من خلال آليات المشروع الموحدة، واستقطاب الجمعيات الكبيرة ودعمها للتسجيل والانضمام للمشروع بالتسجيل أو بتوثيق العقود.
المسؤوليات
المساهمة بالتعريف بالمشروع وتقديم الدعم اللازم للجمعيات، ومشاركة إمارة المنطقة في الحملة التعريفية بالمشروع وتقديم الدعم الإعلامي وتنفيذ التكاليف، وإقامة ملتقيات خاصة بهدف تحفيز وحشد أكبر عدد ممكن من جمعيات المنطقة على المشاركة في المشروع.
المنافع العائدة
هامش ربحي ثابت للمجلس من كل فطرة، والاستفادة من المشروع بشكل استراتيجي وللمواسم القادمة.
ثانياً: المجالس التخصصية الراغبة بالانضمام تكون آلية العمل:
إبداء الرغبة والاهتمام للجهة المشرفة، وحشد الجمعيات المتخصصة، والاستفادة من الخدمات والمنافع، والتسجيل بشكل رسمي من خلال الرابط المخصص لذلك.
ثالثاً: الجمعيات الأهلية:
الأدوار: استلام الحساب الفرعي الخاص بالمشروع من المجلس، ورفع احتياجات المستفيدين.
المسؤوليات: المشاركة في الملتقيات التي تنظمها المجالس المتعلقة بالمشروع، واستقطاب الاحتياج المجتمعي بشكل منتظم من خلال الحساب الخاص بالجمعية.
المنافع العائدة: هامش ربحي ثابت للجمعية من كل فطرة، والاستفادة من المشروع بشكل استراتيجي وللمواسم القادمة.
المحفزات الخاصة بمشروع زكاة الفطر الموحد محفزات الجهات الأهلية:
تقليل الأعباء التشغيلية، وهامش تشغيلي ثابت، وتوفير خدمة المتاجر الإلكترونية، ودعم حكومي مباشر، وموردين، وآلية مرنة وفعالة لإيصال الزكاة للمستفيدين، وتعدد منافذ البيع للجهة الأهلية، ومنتجات موحدة على مستوى المملكة، وبرنامج زكاة موحد.
محفزات المزكي:
الموثوقية، وتعدد منتجات الفطرة وجودتها، والسعر الأنسب، وسهولة إخراج الزكاة ووصولها للمستفيد الحقيقي.
الخطة الزمنية لمشروع زكاة الفطر الموحد 2022
الشركاء الآخرون:
توقيع الاتفاقيات، وبناء خطة العمل والتنفيذ.
التسويق والدعاية:
خلق الصورة الذهنية للمزكين، والتوعية بالممارسات الخاطئة في إخراج زكاة الفطر، والتسويق للمشروع.
المجالس الفرعية:
تشكيل لجنة مخصصة لمشروع زكاة الفطر، وبناء الخطة الإستراتيجية للمشروع، والتوقيع مع الشركاء والتنفيذ.
الجهات الأهلية:
شرح آلية المشروع والمحفزات، وبناء خطة العمل، والتنفيذ والإغلاق.
وفق “أخبار 24”.