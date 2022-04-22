ضمن المرحلة الأولى لاتفاقية التملك مع “بنيان”.. تسليم عدد من الوحدات لمستفيدي الإسكان التنموي

سلّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الخميس)، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية.
وتعد هذه الدفعة الأولى لاتفاقية التملك التي تم توقيعها سابقاً بين الوزارة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وجمعية بنيان الخيرية، والتي تهدف إلى توفير ألفي وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال 5 سنوات في كافة مناطق المملكة، لتوفير حلول سكنية يتقاسم تكلفتها ثلاثة أطراف.
وتسعى هذه الاتفاقية لتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي لأخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، حيث تعمل الدولة مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وتمكين القطاع غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن جمعية بنيان الخيرية ساهمت في توفير 995 وحدة سكنية لمسار التمليك، و572 حلاً تمويلياً سكنياً، و109 وحدات سكنية في مسار الإيجار المنتهي بالتمليك، وترميم وبناء 277 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 829 وقفاً سكنياً.